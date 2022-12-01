Песков заявил о важности молчания на тему обмена заключенными с США

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Кремль не считает необходимым раскрывать перед публикой содержание переговоров России и США по обмену заключенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос подлежит обсуждению только в полной тишине. Песков также призвал всех молчать на эту тему, пишет ТАСС.

Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине, — заявил он.

Переговоры об обмене заключенных ведутся в рамках договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом по каналам спецслужб двух стран.

Ранее глава Белого дома заявил, что не видит смысла в том, чтобы проводить переговоры с российским лидером, который в настоящее время «действует жестоко». Он уточнил, что если бы его встреча с Путиным состоялась, то он хотел бы обсудить судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

США также добиваются освобождения отбывающего тюремное заключение в России Пола Уилана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что заявления Байдена о неготовности вести переговоры с Путиным не усложняют международную обстановку. По его мнению, в самом Вашингтоне обстановку довели до такого состояния, что хуже быть уже не может. Россия, подчеркнул Лавров, не уклоняется от контактов с США. При этом никто пока не предложил вменяемых инициатив.