Песков заявил о получении Путиным приглашения посетить КНДР

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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи

Президент России Владимир Путин получил приглашение от КНДР, сроки его поездки будут согласованы по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, дата поездки Путина может стать одной из тем для обсуждения во время визита главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян.

Путин пока в Северную Корею не собирается, но у него есть приглашение, он его принял в признательности. Сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе об этом будет идти речь в ходе октябрьского визита министра иностранных дел [Сергея] Лаврова в Пхеньян, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Владимир Путин намерен посетить Китай. По его словам, его визит в Пекин состоится «достаточно скоро», однако точные сроки пока не раскрываются.

В конце сентября в Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. По словам дипломатических источников ТАСС, в ходе двухсторонней встречи он обсудил вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов и продовольственных товаров в Северную Корею. Кроме того обсуждалось возможное привлечение северокорейских специалистов для работ на территории РФ.