Песков заявил о прямой вовлеченности Британии в украинский конфликт

Фото: Hun Chustine Minoda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания передает Украине разведывательные данные, посылает туда вооружение и военных, тем самым фактически напрямую участвуя в вооруженном конфликте, заявил в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя информацию издания The Times о тайной помощи начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина Украине, он ответил, что Кремль не располагает такими данными. При этом Песков не исключил, что в Минобороны РФ об этом знают.

Британцы действительно оказывают разные формы поддержки. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт. <...> Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно, — сказал представитель Кремля.

Газета The Times утверждала, что адмирал тайно помогает Украине с организацией боевых действий и содействует Киеву в разработке стратегии атак на военные корабли Черноморского флота ВМФ России.

Ранее Sky News со ссылкой на канцелярию премьер-министра Британии Риши Сунака сообщал, что военные Соединенного Королевства на Украине обеспечивают безопасность британских дипломатов и тренируют ВСУ. Там подчеркнули, что речь идет об «очень небольшом» количестве военнослужащих.