Песков заявил о невозможности переговоров Москвы с Киевом об СВО

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности переговоров Москвы с Киевом о спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона остается открытой для общения, однако его пока нет из-за шагов украинских коллег, передает URA.RU.

Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для переговоров, чтобы достичь своих целей. Но мы также неоднократно обращали внимание, что Кремль не видит такой возможности, поскольку в Киеве было обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что западные дипломаты в частном порядке обсуждают возможные итоги будущего соглашения между Москвой и Киевом, однако избегают заявлений, которые могут поставить Украину в определенные рамки. Предполагается, что раскол в ЕС станет решающим фактором для начала переговорного процесса между РФ и Украиной. Пока же европейские лидеры откладывают рассмотрение шагов, которые могут привести к разногласиям.