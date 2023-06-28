Песков заявил о непричастности государства к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке

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Российское государство не имело отношения к работе ЧВК «Вагнер» в Африке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые привел ТАСС, компания занималась в африканских странах частным бизнесом.

У компании там был самостоятельный бизнес. И к этому бизнесу государство не имело никакого отношения, — сказал Песков.

27 июня Минфин США ввел санкции в отношении гражданина РФ Андрея Иванова, одной российской и трех зарубежных компаний, который, как полагают американские власти, связаны с ЧВК «Вагнер». В частности, рестрикции коснулись организаций Midas Ressources и Diamville Sau, зарегистрированных в Центрально-Африканской Республике.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что в России насчитывается около 15 частных военных компаний, каждая из которых, как он считает, сможет заменить ЧВК «Вагнер» в ЦАР в случае ее ухода. По его мнению, в стране много таких организаций, несмотря на их незаконность, которые хотели бы «заработать большое бабло» в ЦАР.

Президент РФ Владимир Путин 27 июня заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По словам российского лидера, только в период с мая 2022-го по май 2023 года компании «Вагнер» выплатили порядка 86 млрд рублей.