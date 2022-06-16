Песков заявил о не срабатывающих попытках США задушить Россию санкциями Песков: попытки США задушить Россию санкциями не срабатывают

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки США задушить Россию санкциями терпят крах. Данный факт признают международные эксперты, в том числе из Америки, отметил он в беседе с РИА Новости.

Здесь даже можно... прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается, — подчеркнул представитель Кремля.

Санкционное давление на Россию возросло со стороны Запада после того, как она начала спецоперацию на Украине. Тот же Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций. В Кремле такой подход называют экономической войной, подобной которой пока не случалось.

Ранее стало известно, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил: в Вашингтоне обеспокоены тем, что введенные в отношении России санкции могут стать избыточными. Ограничительные меры против Москвы вызывают озабоченность побочными эффектами, которые выражаются в виде инфляции и негативного влияния на экономику стран Запада, отметил он.