«Легковесный популизм»: Песков о европейских политиках Песков заявил о моде на легковесный популизм среди европейских политиков

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Дмитрий Песков

Легковесный популизм сегодня в моде среди европейских политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Так он ответил на вопрос о том, можно ли представить, чтобы политики в США и Евросоюзе радовались госпереворотам в своих странах.

Вряд ли бы они радовались [госпереворотам] в своих странах. Такой легковесный популизм в международных делах, к сожалению, сейчас в европейской моде. Это тоже ничего хорошего не приносит, — сказал Песков.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал современный европейский либерализм «уже не идеологией, а догматической доктриной тоталитарного типа». По его мнению, в прошлом Европа была сильна своими идеями, профсоюзами и политиками. Сегодня в Европе некого поставить наравне с теми великими политиками, отметил он.

Парламентарий также высказал мнение, что ценности, которые Россия отстаивает на мировой арене, не должны противоречить тем ценностям, которые она продвигает внутри страны, как это было в СССР. Этот же разрыв сейчас губит репутацию США в мире. Позиция Вашингтона по сектору Газа больше бьет по их репутации, чем по Израилю. Они сами признают, что поддерживают военные действия, что губит много человек, добавил Пушков.