Песков заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта на Украине, однако Киев по-прежнему придерживается непримиримой позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Украина отвергает любую возможность диалога даже с учетом непростой ситуации, в которой оказалась.

Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах, — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что вечером 28 июля президент Владимир Путин планирует встретиться с членами африканской делегации в рамках саммита Россия — Африка. В ходе беседы будут обсуждаться вопросы, связанные с украинской проблематикой. Эта дискуссия станет продолжением встречи, которая проходила в Санкт-Петербурге в июне.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что Вашингтон несет ответственность за украинский кризис и саботирует переговоры между Киевом и Москвой. По его словам, американские власти вынудили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от сделки по урегулированию конфликта. При этом он отметил, что США действовали руками бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.