Песков заявил о должном уровне обеспечения безопасности Путина Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне с учетом всех угроз

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне с учетом всех угроз, заверил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявления экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который ранее выразил мнение, что Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия.

Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз, — сказал Песков.

При этом Песков добавил, что Россия не хочет принимать участия в ядерной риторике, которая «в последние недели на самых различных уровнях подогревается на Западе и в США».

Ранее Болтон заявил, что Путин будет «законной целью» в случае применения Москвой ядерного оружия в ситуации на Украине. По его словам, российский лидер является центром принятия решений. Он подчеркнул, что если Путин «санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку».

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео ранее назвал рассуждения президента США Джо Байдена о риске начала ядерной войны безрассудными. Он заявил, что высказывания Байдена представляют «ужасный риск для граждан США».