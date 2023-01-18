Песков заявил, что законы Украины исключают возможность мирных переговоров

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Киев исключает для себя возможность проведения мирных переговоров, если судить по украинскому законодательству, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова о том, что Киев не отказывается от идеи проведения мирных переговоров с Москвой и готов рассмотреть вопрос об их возобновлении при соблюдении принципов международного права.

Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров, — подчеркнул Песков.

Никифоров ранее заявлял, что украинская сторона готова рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего подобного СВО больше не произойдет.

До этого сценарий прямых переговоров между Россией и Украиной в случае возобновления прогнозировал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Процесс, говорил он, будет, вероятнее всего, прямым. По мнению Полищука, стороны обойдутся без посредников.

Эксперт напомнил, что весной 2022 года переговоры с украинской стороной были именно прямыми и проходили на площадках, которые предоставляли третьи страны. В феврале — апреле прошли три раунда переговоров между Москвой и Киевом в Белоруссии и один раунд в Турции, после чего производились почти ежедневные контакты по видеосвязи.