Песков заявил, что все прежние цели СВО остаются в силе

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Военнослужащие во время боевой работы расчетов РСЗО «Град» в зоне проведения СВО

Все прежние цели СВО остаются в силе, в том числе освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, никаких новых целей перед войсками не ставится.

О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее авторы материала Wall Street Journal заявили, что президент России Владимир Путин каждое утро получает письменный брифинг о ходе СВО, информация в котором тщательно выверяется, чтобы подчеркнуть успехи и приуменьшить неудачи. Источники издания утверждали, что данные на стол Путину могут попадать устаревшими. В ответ на это Песков подчеркнул, что у президента имеется несколько каналов получения информации, а ее искажение не соответствует действительности.

До этого Песков заявил, что в Кремле констатируют существенное продвижение по пути демилитаризации Украины. Так он ответил вопрос, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно по демилитаризации Украины, исходя из выступления Владимира Путина о том, что украинский вооруженный потенциал, а также поставки вооружения из Восточной Европы практически подошли к концу.