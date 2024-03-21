Песков заявил, что визит Моди в Россию еще предстоит согласовать Песков: визит премьер-министра Индии Моди в РФ будет согласован по дипканалам

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин и Нарендры Моди

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию будет согласован по дипломатическим каналам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, премьер располагает действующим приглашением посетить страну.

Это (визит Моди в РФ. — NEWS.ru.) предстоит еще согласовать по дипломатическим каналам, — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что российский лидер Владимир Путин пригласил Моди посетить страну с визитом. Песков добавил, что «в любом случае встречи состоятся в первой половине этого года». Они будут проходить как в многостороннем формате в рамках международных мероприятий, так и в двустороннем.

Ранее обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович заявил, что Запад не в силах подорвать отношения Индии и России. По его словам, на это указывает поздравление Путина с переизбранием на пост главы государства со стороны Моди. Обозреватель подчеркнул, что именно это заявление Нью-Дели можно считать одним из крупнейших провалов Запада.

20 марта стало известно, что Моди провел переговоры с Путиным. Он поздравил российского лидера с победой на выборах главы государства. В ходе беседы политики договорились продолжать работу над расширением «российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства».