Песков заявил, что Украина де-юро остается членом СНГ Песков: юридически Украина является членом СНГ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Юридически Украина является членом Содружества Независимых Государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев формально не выходил из объединения.

Де-юре она (Украина. — NEWS.ru) не прекращала [членство], она не выходила из СНГ, — заявил представитель Кремля.

Содружество Независимых Государств — это региональная межгосударственная организация, объединяющая 11 стран на территории бывшего СССР. В него формально входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Украина. С 2014 года в Киеве неоднократно обсуждали выход из СНГ, но страна так и не подала официальную заявку на выход.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в Бишкеке заявил, что Украина и Грузия только числятся членами содружества, но не работают в нем. Глава государства также добавил, что Молдавия, входящая в состав Содружества Независимых Государств, также почти утратила свою идентичность, но это выбор ее властей.

Российский президент также добавил, что работа в рамках СНГ позволяет усилить позиции идентичности государств, входящих в объединение. При этом, как подчеркнул Путин, для них не создаются никакие препятствия к сотрудничеству.