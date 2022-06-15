Песков рассказал, что у Украины «большие проблемы»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины «большие проблемы», пишет ТАСС. Он отметил, что нежелание киевских властей обсуждать ситуацию и трезво оценивать все происходящее ничего хорошего им не сулит.

Но мы знаем, что у Украины большие проблемы. Это всем хорошо известно, и да — это можно констатировать, а главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обсуждать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию, — пояснил свою точку зрения Песков.

В то же время представитель Кремля решил не комментировать слова заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о перспективах украинской государственности.

Ранее Песков заявил, что многим зарубежным инвесторам пришлось прекратить свою работу в России из-за давления, оказываемого на них в своих странах. Однако как только появится возможность, некоторые захотят сразу же вернуться на отечественный рынок.

Он добавил, что несмотря на сложную обстановку и все введенные против России санкции, многие иностранные инвесторы все равно будут участвовать в ПМЭФ. Среди них — представители компаний из Китая, Индии, Индонезии и с Филиппин.