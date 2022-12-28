Песков заявил, что у Украины нет мирного плана

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

У Украины нет никакого мирного плана по урегулированию ситуации в стране, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, киевские власти не учитывают текущие реалии. Он подчеркнул, что никакой «мирный план по Украине» не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России четырех новых регионов.

Пока нет никакого мирного плана Украины, поскольку Киев не учитывает сегодняшние реалии, — сказал Песков.

24 декабря Зеленский на совещании с послами озвучил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, среди которых нет проведения мирных переговоров с Россией. По его словам, одной из первоочередных задач является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Украинский лидер добавил, что дипломаты должны работать над обеспечением оборонных потребностей страны, то есть поставок вооружений из западных стран. Он также коснулся темы России и заявил, что послы должны усилить работу по введению санкций и блокировке активов РФ.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на следующий день заявил, что Киев намерен добиться победы в конфликте и вернуть контроль над Крымом в 2023 году.