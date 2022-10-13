Песков заявил, что «Турецкий поток» не сможет заменить «Северные»

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Трубопровод «Турецкий поток» не сможет заменить «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в рамках этого сравнения речь идет о разных мощностях. Пресса спросила представителя Кремля, можно ли говорить о том, что «Турецкий поток» сможет заменить трубопроводы, нуждающиеся в ремонте.

Так говорить нельзя. Непрофессионально так говорить, потому что... разные мощности, — заметил Песков.

Кроме того, он рассказал о задержании диверсантов, которые пытались навредить «Турецкому потоку». Несколько человек арестовали. По словам Пескова, они хотели взорвать объект в России, посягнув тем самым на маршрут, остающийся в функциональном состоянии и работающий «как часы».

Представитель Кремля заметил, что к попытке диверсии причастны «некие силы, о происхождении которых намекал президент Владимир Путин». Трактовать намеки за прессу он не стал.

Ранее Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом сообщил, что поставки газа из России в Турцию идут в полном объеме. По его словам, Анкара оказалась самым надежным партнером Москвы, несмотря на попытки подрыва газопровода «Турецкий поток».