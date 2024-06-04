Песков заявил, что США для России сейчас являются враждебной страной

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Дмитрий Песков

На данный момент Россия считает США враждебной страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав отказ американского Госдепартамента разрешить экс-разведчику Скотту Риттеру выехать из страны для участия в Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС. Также он подчеркнул, что США придерживается такого же мнения в отношении России.

Песков отметил, что бывшие сотрудники разведывательных служб могут столкнуться с ограничениями на путешествия, особенно в страны, которые считаются враждебными.

Ранее Песков заявил, что бывший американский разведчик Скотт Риттер, которому Госдепартамент США ограничил выезд в РФ, работал в спецслужбах. По его словам, ограничения могут быть связаны с этим фактором.

Он отметил, что в этом деле важно знать детали, о которых не сообщается, а «огульно чего-то кричать не хочется». Однако, если на него никакие ограничения не распространяются, то это является «проявление очередной оголтелой кампании, чтобы препятствовать гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с Россией».

Экс-разведчик должен был участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 июня. Как считает Риттер, США испугались того, что он планировал сказать на мероприятии. При этом он в любом случае намерен прилететь в Россию, однако поездка состоится позже.