Песков допустил выплату евробондов по системе, схожей с расчетами за газ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система оплаты за газ в рублях стала удобной как для продавцов, так и для их клиентов, пишет ТАСС. При этом он допустил, что подобная схема могла бы использоваться при оплате европейских облигаций. Ранее владельцы российских еврооблигаций не получили выплаты в евро и долларах на сумму $100 млн из-за западных санкций.

Это вопрос Минфина, нужно к Минфину обращаться. Но в целом практика, например, системы оплаты за газ (в рублях. — NEWS.ru) показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. Почему бы не использовать ее, только в обратной последовательности? — сказал представитель Кремля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет проводить оплату государственного долга по аналогу схемы, по которой недружественные страны платят за российский газ в рублях. Он отметил, что подобный способ оплаты госдолга избавит от необходимости использования западной расчётной инфраструктуры.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, компании из недружественных государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.