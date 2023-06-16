Песков заявил, что Россия не находится в изоляции Песков заявил об отсутствии вакуума в экономике России из-за санкций

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Дмитрий Песков

Россия не находится в изоляции и никакого вакуума в экономике быть не может, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что всегда открываются новые направления для сотрудничества.

Безусловно, не в изоляции. Здесь никакого вакуума быть не может в экономических делах. Если закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и более выгодными другие направления, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). По словам пресс-секретаря главы государства, Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами.

13 июня Путин на встрече с военкорами заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки. По словам российского лидера, зерновой коридор используется Киевом для проведения атак с помощью беспилотников. Глава государства подчеркнул, что в условиях отсутствия желания Запада выполнять договоренности «проявление доброй воли не может быть бесконечным».