Песков заявил, что Россия не будет отводить войска от ЗАЭС Песков: главная задача российских войск — вынудить Украину прекратить варварские обстрелы ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Речи об отводе российских военных с территории Запорожской АЭС не идет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас главное — вынудить ВСУ прекратить обстрелы станции, так как это чревато катастрофическими последствиями, передает РИА Новости.

Сейчас не идет речи об отводе войск. Сейчас идет речь о главном. Это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями. Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние, те страны, которые имеют таковое на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе, — сказал Песков.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с 1 по 11 сентября Вооруженные силы Украины 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили работу шестого энергоблока. По словам члена военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, последний работавший энергоблок был остановлен из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию.