Песков заявил, что расследование крушения Ил-76 продолжается

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Расследование крушения российского военного самолета Ил-76, которое произошло под Белгородом, продолжается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что не знает о том, на каком этапе находится следствие, передает РИА Новости.

Я не располагаю информацией об этапе расследования, но я могу подтвердить, что расследование продолжается, — сказал Песков.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Данные бортовых самописцев самолета Ил-76, сбитого в Белгородской области, также подтверждают внешнее воздействие на борт. Это, в свою очередь, исключает все остальные возможные версии крушения.

Президент России Владимир Путин назвал удар по военному самолету Ил-76, который потерпел крушение под Белгородом, преступлением Киева. Он отметил, что украинские власти знали, что российский самолет везет пленных к месту обмена.