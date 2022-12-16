Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, пресс-служба главы государства готовит сообщение о проведенных переговорах.

Сегодня у него уже был международный телефонный разговор. Мы готовим сообщение... Это был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Моди отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за ситуации на Украине. Встреча лидеров двух государств сорвалась во второй раз с 2000 года. Саммит, обычно проводившийся в декабре, ранее отменяли в 2020-м из-за пандемии коронавируса.

Песков позже сообщил, что утверждения об отмене встречи не соответствуют действительности. По его словам, подобные переговоры не стояли в графике президента. Представитель Кремля добавил, что на следующий год график контактов будет согласовываться.

В сентябре представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Дели продолжает призывать к немедленному прекращению боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что чтобы урегулировать конфликт, сторонам необходимо в срочном порядке сесть за стол переговоров.

Дипломат отметил, что эту позицию разделяет Моди, который подтвердил ее в ходе беседы с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.