Песков заявил, что Путин получает достоверную информацию о ходе СВО Песков: Путин получает достоверную информацию о ходе СВО от нескольких источников

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о якобы получении Владимиром Путиным «искаженной» информации по спецоперации, не соответствуют действительности. У президента несколько каналов получения информации,отметил он в комментарии газете Wall Street Journal.

Американское издание ранее, сославшись на неназванные источники, утверждало, что Путин каждое утро якобы получает письменный брифинг о ходе СВО, информация в котором тщательно выверяется, чтобы подчеркнуть успехи и приуменьшить неудачи. Источник издания утверждали, что якобы данные на стол Путину могут попадать «устаревшими». Также, по данным издания, информацию о происходящем командующие с передовой докладывают в ФСБ, которая якобы «редактирует» отчеты для экспертов Совбеза, которые, в свою очередь, передают их секретарю Совбеза.

Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности, — цитирует издание Пескова.

В Wall Street Journal также привели слова Пескова о том, что планирование вокруг СВО является секретной информацией.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле констатируют существенное продвижение по пути демилитаризации Украины. Так он ответил вопрос, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно по демилитаризации Украины, исходя из выступления Владимира Путина о том, что украинский вооруженный потенциал, а также поставки вооружения из Восточной Европы практически подошли к концу.