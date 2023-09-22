Песков заявил, что Путин пока не будет говорить с Эрдоганом

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пока не планирует общаться по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, переговоры глав двух государств согласовываются быстро, поэтому никакой проблемы возникнуть не должно.

Нет, пока подвижек нет, точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет, но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы. Поэтому здесь проблемы никакой не будет, — сказал Песков.

Он также отметил, что подвижек в выполнении требований РФ в рамках зерновой сделки нет.

Ранее источник в администрации Эрдогана заявил, что лидер Турции планирует передать Путину детали своих переговоров по зерновой сделке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, это произойдет, когда Эрдоган вернется из Нью-Йорка, где проходит сессия Генассамблеи организации.

До этого Гутерриш обсудил зерновую сделку с госсекретарем США Энтони Блинкеном.