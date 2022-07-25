Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Рогозиным

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Президент России Владимир Путин и Дмитрий Рогозин

Президент России Владимир Путин не встретится с экс-главой корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». По его словам, в ближайшее время у главы государства такой задачи в планах нет.

Нет, в ближайшее время встречи с Рогозиным нет в графике, — сообщил Песков.

Говоря о том, планируется ли встреча Владимира Путина с новым генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым, пресс-секретарь подчеркнул, что она возможна и может пройти в ближайшее время. Также он отметил, что общение с Борисовым должно произойти как можно раньше, но все будет зависеть от графика главы государства.

Президент России Владимир Путин 15 июля отправил в отставку главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Его место занял Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Рогозина будет новая работа и Кремль об этом своевременно сообщит.