Песков заявил, что Путин не будет встречаться с разведчиками в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не будет встречаться с российскими разведчиками по случаю празднования Дня российской военной контрразведки 19 декабря, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он передал слова поздравления сотрудникам органов безопасности.

Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности. Нет, он (Путин. — NEWS.ru) не планирует (встречаться с разведчиками в 2022 году. — NEWS.ru), — сказал Песков.

Несмотря на это он подчеркнул, что встреча с сотрудниками Федеральной службы безопасности по традиции состоится, она пройдет 20 декабря.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с директором ЦРУ в Анкаре. По его словам, на встрече обсуждались ядерная безопасность и вопросы, связанные с Украиной. Он также подтвердил слова временного поверенного в делах США в Москве Элизабет Руд, которая сообщила, что у Москвы и Вашингтона имеется канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб. Тогда дипломат отметила, что в случае необходимости Бернс и Нарышкин могут вновь провести переговоры.