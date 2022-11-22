Песков рассказал, как общаются Путин и Шольц Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на «вы»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и немецкий канцлер Олаф Шольц общаются на «вы», рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее немецкие СМИ отмечали, что канцлер Германии один раз в обращении к Путину использовал местоимение «ты», призывая вывести войска с Украины.

Они общаются на «вы», конечно, — сказал Песков.

Ранее представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хеберштрайт сообщил, что лидеры общаются с другом на «вы». Он отметил, что обращение на «ты» при призыве Шольца к Путину вывести войска с Украины было «риторической фигурой», чтобы «призвать его к этому». Представитель кабмина подчеркнул, что это было требованием, которое канцлер повторял на протяжении «последних недель и месяцев».

Между тем Песков заявил, что общение главы РФ Владимира Путина с его коллегами из других стран осуществляется в «нормальном человеческом виде». По словам представителя Кремля, беседы лидера России с представителями политической элиты других государств носят конструктивный характер.

Также пресс-секретарь отметил, что российские власти могут позволить себе жесткие, но уважительные формулировки на переговорах. Песков добавил, что с некоторыми странами, которые включены в список недружественных России государств, происходит общение на высшем уровне.