Песков заявил, что палестинцы должны получить свое государство

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Дмитрий Песков

Нет никаких сомнений в том, что палестинцы должны получить свое государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Россия-24». По его мнению, без решения этого вопроса не получится урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

Очевидно, что палестинцы должны получить свое государство, они должны получить свое государство так, как это было решено Советом Безопасности [ООН]. Без этого урегулирования быть не может, — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, до того, как Палестина получит то, что должна, «всем предстоит задуматься» о решении гуманитарной катастрофы в Газе. Песков объяснил, почему считает ситуацию в секторе Газа «беспрецедентной гуманитарной катастрофой». Там 2,3 миллиона человек находятся в нечеловеческих условиях, «в условиях, которые не подобают человечеству», добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что Россия считает неприемлемыми методы Армии обороны Израиля в борьбе с палестинским движением ХАМАС. По его словам, от действий ЦАХАЛ больше всего страдают не члены группировки, а невинные люди. По предварительной информации, соотношение жертв среди группировки и мирных жителей достигло один к одному, подчеркнул министр.