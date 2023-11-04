Песков заявил, что об Россию пытались вытереть ноги Песков: Запад попытался вытереть ноги об Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В отношениях России и Запада был «период романтизма», когда Москва думала, что все будет гармонично, взаимовыгодно и взаимоуважительно, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе своей лекции в рамках марафона «Знание». Однако выяснилось, что «так не бывает», добавил он. В итоге об Россию просто попытались вытереть ноги. Трансляцию публикует портал Российское общество «Знание» на своей странице во «ВКонтакте».

Мы думали, что все будет очень гармонично, взаимовыгодно, взаимоуважительно, что нам все дадут: и технологии дадут, и знания дадут, и смысл жизни вложат в наши сердца, и расскажут, как нам жить и как мы будем все вместе жить в одном едином гармоничном мире. Не-а. Так не бывает <...> Если ты слабый, об тебя вытирают ноги, это же пытались сделать об нашу страну, — заявил Песков.

В ходе своей лекции пресс-секретарь президента также пообещал, что к концу года Россию ожидает положительный результат — рост экономики на 2,8%. По его словам, это великолепный показатель, который даже для властей оказался неожиданным. Песков также прокомментировал утверждения о том, что экономика страны «разорвана в клочья», добавив, что это неправда.