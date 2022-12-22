Песков заявил, что новая концепция внешней политики пока не утверждена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая концепция внешней политики страны пока не утверждена, для этого необходимо проведение заседания «большого» Совбеза РФ, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал слова главы страны Владимира Путина о том, что тот накануне обсудил с постоянными членами Совбеза проект этой концепции.

Как раз речь и шла о доработках. Их (доработки. — NEWS.ru) утверждает «большой» Совбез, — сказал Песков.

О внесении изменений в концепцию внешней политики РФ говорилось ещё до начала специальной военной операции на Украине. В октябре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что правительство начало работу по модификации положений документа. Он подчеркнул, что каждый на своём участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что работа по подготовке новой редакции концепции внешней политики проходит очень активно, при этом это коллективный труд, а не спущенное «сверху» решение.

Также директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин заявил, что МИД может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале будущего года. Документ должен дать ответы на все вопросы о внешней политике страны в ближайшие шесть лет.