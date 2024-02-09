Песков заявил, что неонацисты использовали жителей Мариуполя как живой щит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Многие мирные жители в Мариуполе погибли от рук неонацистов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, они использовали людей как живой щит, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал доклад правозащитников из Human Rights Watch о гибели восьми тысяч человек — гражданских и военных.

Мы знаем о том, что очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда. Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину. Это мы знаем, и это известно доподлинно, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Правозащитники также заявляют о масштабных разрушениях города в ходе боев. При этом Песков отметил, что в Кремле пока не ознакомились с содержанием доклада, поэтому не знают, насколько можно считать его данные достоверными.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины атакуют мирных граждан и медиков и фактически превратились в террористическую организацию. По его словам, об этом свидетельствуют переговоры двух украинских танкистов, пытавшихся в 2022 году войти в Донецк, один из которых перед разговором выстрелил по мирному жителю.

До этого немецкий репортер Армин Корпер рассказал, что жители Мариуполя, которые согласились с ним поговорить, настроены положительно и рады приходу России. По его словам, в городе идут восстановительные работы, он функционирует. Корпер подчеркнул, что люди, которые здесь живут сейчас, настроены пророссийски. При этом журналист признал масштабные разрушения и заявил, что видел фото братских могил.

В ответ МИД Украины назвал сюжет «искажением реальности» и заявил, что корреспондент нарушил украинское законодательство, посетив город. Телекомпания, отвечая на критику зрителей, возложила вину за страдания мариупольцев на Россию и назвала сам Мариуполь «оккупированным».