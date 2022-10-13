Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, докладывали ли президенту Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных. По его словам, которые приводит РИА Новости, информация об этом могла поступить к президенту от Минобороны.

Если и докладывали, то по линии Минобороны, — заявил представитель Кремля.

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали из запаса в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей, помимо государственных выплат, а представители военного комиссариата выразили соболезнования родным солдат и пообещали оказать всю необходимую помощь.

По информации властей, все погибшие — жители Южного Урала, а на службу их отправлял военкомат Коркинского района. Об обстоятельствах их смерти не сообщается.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о смерти мобилизованного в учебном центре в Свердловской области. По его словам, призывник ранее жаловался на проблемы со здоровьем. У него остановилось сердце. Депутат отметил, что сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию обстоятельств смерти призывника.