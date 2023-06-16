Песков заявил, что не все западные лидеры являются русофобами

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Дмитрий Песков

Властей стран коллективного Запада можно назвать оппонентами России, однако среди них не все являются русофобами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью студии «Сделано в России» представитель Кремля также отметил, что с российского рынка ушли далеко не все западные компании, передает РИА Новости.

У нас в качестве оппонентов можно назвать правительства и руководство стран так называемого коллективного Запада, хотя далеко не все там разделяют вот эти чувства русофобии, — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что если проанализировать состав компаний, прекративших работу в России, то станет очевидно, что далеко не все западные организации покинули российский рынок. По словам Пескова, многие западные бренды продолжают работать в стране, но из-за страха перед санкциями «ведут себя по-партизански». Представитель Кремля подчеркнул, что многие компании «даже уходя» проговаривали возможность возобновления работы в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что власти считают отечественными те иностранные компании, которые остались работать в стране. Путин отметил, что Россия не боится конкуренции, но при возвращении зарубежных производителей учтет особенности их поведения. Глава государства подчеркнул, что из страны «никого не выгоняли», у каждого партнера было право выбора.