Песков заявил, что Киев пытается втянуть Запад в конфликт всеми способами

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Дмитрий Песков

Украина использует все возможные и невозможные способы, чтобы по максимуму втянуть Запад в конфликт с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на высказывания Киева об одобрении ударов по «всему российскому», передает ТАСС.

В это хотят верить представители киевского режима. И, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия видит, что страны Запада осознают последствия присоединения к конфликту, это провоцирует «столкновение точек зрения», за которым Москва внимательно наблюдает.

Ранее соответствующие заявления киевских властей прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что «это не секрет». По словам дипломата, Украина уже давно согласовала удары по Крыму со своими союзниками. Подобную политику Москва считает русофобией, а ее западных идеологов — недружественными режимами, добавила Захарова.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне заявил, что страны-союзники разрешили киевскому руководству отдавать приказы об обстрелах территории Крыма. По его словам, на этот счет сложился «абсолютный консенсус».