Песков заявил, что к ситуации с поставками зерна привели ошибки Запада Песков: ситуация с зерном в мире стала результатом ошибок Запада

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Контейнеровоза в порту, погрузка зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуации, которая сложилась в мире с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений, является результатом ошибок западных стран. Ставить вопрос о причастности к ней России, «абсолютно неправильно», отметил он в беседе с РИА Новости.

Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков заявил: Москва, как и Минск, заинтересованы в продвижении своих удобрений на международные рынки. Поставки приостановлены, поскольку США, ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении крупнейших мировых поставщиков, отметил он.