Песков рассказал, что этапирование Навального не входит в функции Кремля

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Кремль не имеет какого-либо отношения к этапированию заключенных и не отслеживает их местоположение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, транспортировка осужденных не входит в обязанности российских властей, пишет РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, известно ли руководству РФ местонахождение Алексея Навального. Песков также отметил, что Кремль не разделяет опасений по поводу того, где находится оппозиционер.

Отслеживание местоположения осужденных, этапирование их по разным учреждениям пенитенциарной системы не входит в прерогативу Кремля, — заявил Песков.

14 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии во Владимирской области Сергей Яжан сообщил, что Навального этапировали из Покровской колонии общего режима в ИК-6 строгого режима. Новый приговор по делу оппозиционера ранее вступил в силу.

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.