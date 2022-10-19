Песков заявил, что дату большой пресс-конференции Путина пока не назначили

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Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата большой пресс-конференции Владимира Путина пока не определена. По его словам, как только сроки проведения мероприятия будут согласованы, «всех проинформируют», сообщает ТАСС.

Пока дату не назначили. Как только мы это сделаем, мы всех проинформируем, — цитирует агентство Пескова.

Большая пресс-конференция Путина считается ежегодным мероприятием, которое в последние годы устраивали в декабре. С журналистами в таком формате глава государства встречается с 2001 года.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции в Астане призвал давать правовую, а не эмоциональную оценку действиям граждан, уезжающих из РФ из-за частичной мобилизации. По его словам, необходимо рассматривать каждый случай в отдельности, так как они могут быть совершенно разными.