Песков заявил, что бюджет Минобороны РФ близок к уровню середины 80-х годов

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что бюджет Минобороны России и силового блока в силу геополитических причин приближается к уровню середины 80-х годов, когда доля расходов на эту сферу в экономике была 7,4%, передает ТАСС. При этом он назвал такую цифру «пока не критической».

Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно был еще в районе 3%, потом он вырос до 3,4%, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7% <...> Но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации середины 80-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это не критично, но это чрезвычайно важно, — сообщил Песков.

12 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Его место занял Сергей Шойгу, которого сняли с поста главы Минобороны РФ. Новым министром обороны страны глава государства предложил назначить Андрея Белоусова, который до этого работал первым вице-премьером.

По словам Пескова, Путин хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство. По его словам, кандидатура Белоусова для этого подходит лучше всего.

Депутат Госдумы Алексей Говырин при этом предположил, что Белоусов на новом посту призван устранить возможные противоречия между военными и промышленниками. По мнению парламентария, он обладает незаменимым опытом экономиста-государственника.