Песков заявил, что бессрочное продление зерновой сделки не обсуждалось

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Бессрочное продление зерновой сделки не сделки не обсуждалось заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что озабоченности Москвы по соглашению были учтены, ООН пообещала добиться отмены ограничений на поставки российского продовольствия и удобрений, передает ТАСС.

О бессрочном продлении речи не шло, — цитирует агентство слова пресс-секретаря президлента.

Ранее о продлении зерновой сделки на 120 дней сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Его слова подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он отметил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru отметил, что Россия, хоть и получает хорошую прибыль от экспорта зерна удобрений, может спокойно прожить и без сделки. Запад же в ней кровно заинтересован, поскольку может не справиться с наплывом беженцев из Африки, если там начнется голод.