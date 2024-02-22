Песков заявил, что Байден ведет себя в стиле «голливудского ковбоя»

Фото: The White House/Adam Schultz

Джо Байден

Президент США Джо Байден ведет себя в стиле «голливудского ковбоя», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Так он прокомментировал высказывание американского лидера, оскорбившего ранее российского президента Владимира Путина. По словам представителя Кремля, за подобные слова должно быть «позорно и стыдно», но президента России они вряд ли могут уязвить.

Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя. Ему бы этого очень хотелось. Не думаю, что это возможно, — сказал Песков.

Ранее президент США сделал грубое высказывание в адрес Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Американский лидер сказал, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие». Фраза прозвучала в контексте возможного ядерного конфликта.

Сенатор Айрат Гибатдинов, комментируя оскорбления, заявил, что Байден демонстрирует признаки маразма и не отдает себе отчет в том, что говорит и делает. По его словам, помутнение рассудка не позволяет ему эффективно управлять страной.