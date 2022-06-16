Песков оценил востребованность долларов и евро в России Песков заявил, что востребованность иностранных валют будет зависеть от импорта

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Востребованность доллара и евро в России будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что валюта будет востребована «по мере того, как этот процесс будет набирать оборот».

Понятно, что (валюты) могут быть востребованы, могут быть невостребованы. Все будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт. Мы знаем, что сейчас вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет иных направлений, иных источников, — сказал представитель Кремля.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу валют, который был раньше, поскольку высокий курс рубля делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке. Глава ведомства добавил, что необходимо снизить норматив обязательной продажи валютной выручки.

Доктор экономических наук Денис Домащенко считает, что укрепление рубля и выcокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегaзового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской бoлезнью». Она харaктеризуется резким укреплением национальной валюты из-за значительного роста экспорта товаров одной доминирующей сферы. В рeзультате это приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгоcрочной перспективе, добавил эксперт.