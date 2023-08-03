В Кремле оценили возможность введения нацвалют интеграционных объединений Песков засомневался, что интеграционные объединения введут нацвалюты в ближайшее время

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Введение нацвалют интеграционных объединений в ближайшей перспективе вряд ли реализуемо, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. По его словам, это дискуссионный вопрос. При этом Песков отметил, что использование национальных валют — это реальность, которая растет в мировом масштабе.

В ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо, но использование национальных валют — это то, что уже сейчас реальность, которая растет в мировом масштабе, и к этой практике прибегают не только страны, которые сталкиваются с санкционными ограничениями, но те, которые не сталкиваются, — сказал Песков.

Ранее аналитик Андрей Маслов сообщил, что единая валюта БРИКС может создать экономические проблемы для стран — участниц Блока. Это связано с различной политикой, экономикой и географией государств, которые планируют использовать валюту для расчетов.

Экономист, политолог Александр Дудчак заявил, что создание единой валюты стран БРИКС действительно потеснит доллар на мировом рынке и скажется на экономическом положении США. Он подтвердил, что в мире идет активный процесс дедолларизации, в котором Соединенные Штаты Америки, привыкшие считать мир своей подконтрольной территорией, увидели «восстание».