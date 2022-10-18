Песков: заседание Совбеза с Путиным носит плановый характер

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Заседание Совета безопасности России, которое пройдет 19 октября под предводительством президента страны Владимира Путина, носит плановый характер, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в ходе совещания будут обсуждаться вопросы миграционной политики страны, а также другие запланированные ранее темы.

Это заседание, такие заседания готовятся заранее. Безусловно, там миграционная политика, как раз вопросы, которые были согласованы, — сказал Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 19 октября проведет заседание Совбеза в режиме видеоконференции. На повестке дня будут стоять вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере. Также с докладом выступит зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Предыдущее заседание Путина с Совбезом состоялось 10 октября. На нем глава государства сообщил о массированном ударе по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он подчеркнул, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы Москвы будут жесткими. Президент также заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями.