Песков: заседание ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внеочередное заседание ОДКБ пройдет перед саммитом Армения-Азербайджан-Россия, сообщает РИА Новости. На вопрос журналистов о том, проводится ли трехсторонний саммит по инициативе Еревана, Песков отметил, что Армения находится во главе организации.

Да. В том числе в рамках подготовки этого саммита (Армения-Азербайджан-Россия. — NEWS.ru), который предстоит, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что глава государства планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ 28 октября. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности организации пройдет в режиме видеоконференции. Лидеры стран ОДКБ обсудят меры поддержки Армении, а также результаты работы миссии организации, которая была направлена 15 сентября для мониторинга обстановки на армяно-азербайджанской границе.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван инициирует внеочередное заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшее время. Он подчеркнул, что в ходе встречи страны — участницы организации обсудят отчет по итогам визита миссии и генсека организации в Армению после конфликта на армяно-азербайджанской границе. По словам главы кабмина Армении, страна ждет от партнеров по ОДКБ оценки событий и принятия дорожной карты для восстановления территориальной целостности.