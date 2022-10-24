Песков: Запад фактически своровал российские активы

Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Запад фактически своровал многие российские активы, в том числе золотовалютные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поручение Еврокомиссии рассмотреть возможность использования замороженных средств РФ для восстановления Украины. По его словам, подобные решения являются очередным попранием международного права, передает ТАСС.

В целом очень многие активы фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся у тому, что мы называем коллективный Запад, в том числе и наши золотовалютные резервы, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что такие действия абсолютно незаконны, поскольку посягают на государственную и частную собственность, разрушают основы существующей в мире системы экономических взаимоотношений, а также противоречат международному праву. Принятие решения о передаче российских активов Украине станет еще одним шагом в этом направлении.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва будет изыскивать возможности бороться с этим, несмотря на то что «поле для маневра весьма ограничено».

Это не значит, что мы будем сидеть сложа руки, — заверил Песков.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Европе их общий объем составляет более $40 млрд.