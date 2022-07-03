Песков: Запад делает ставку на продолжение войны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

На текущий момент Запад делает ставку на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что Вашингтон манипулирует Киевом, не позволяя украинским властям пойти на мировое соглашение. По словам Пескова, Кремль сохраняет уверенность в том, что в сознании западных лидеров со временем возобладает здравый смысл и они согласятся на возобновление переговоров между Россией и Украиной.

Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир, — отметил Песков при ответе на вопрос о том, почему президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц перестали звонить главе РФ Владимиру Путину.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что перед тем, как возобновить переговоры между РФ и Украиной «украинцам предстоит понять еще раз все» условия Москвы. По мнению Пескова, условия российской стороны известны Киеву.

Они (украинские делегаты. — NEWS.ru) их [условия возобновления переговоров] прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован, — резюмировал Песков.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но не декларативным, а нормальным. Она подчеркнула, что условия Москвы должны быть приняты, Россия уже перечислила требования киевским властям. Кроме того, по мнению парламентария, западные коллеги с самого начала не собирались достигать соглашений с РФ.