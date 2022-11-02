Песков: Запад целенаправленно поднимает тему ядерного оружия

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Постоянное обращение к теме ядерного оружия со стороны Запада безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, такое поведение наблюдается как на официальном уровне, так со стороны СМИ. Он подчеркнул, как передает ТАСС, что Москва не собирается участвовать в подобной «накачке».

Мы еще раз констатируем, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ [на Западе] происходит целенаправленная накачка темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке и считаем ее весьма и весьма безответственной, — сказал Песков.

До этого в СМИ появлялась информация от американских источников, что в РФ высокопоставленные лица якобы обсуждали условия, при которых на Украине может быть применено ядерное оружие. На данные из этой публикации и реагировал представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что только полная победа России на Украине поможет избежать мирового конфликта. Объясняя свою позицию, он выстроил логическую цепочку, в завершение которой выразил мнение, что именно страны Запада подталкивают к началу ядерной войны.