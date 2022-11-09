Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Журналист на месте боевого расчета РСЗО в Запорожской области

Представитель Кремля Дмитрий Песков на мероприятии общества «Знание» высоко оценил работу СМИ и журналистов в Луганске. По его словам, там работают высокопрофессиональные специалисты, которые находятся на передовых рубежах информационной войны. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что многие сотрудники СМИ молоды и заинтересованны в деле и с ними было важно поделиться опытом.

Это очень хорошая практика. Там высокопрофессиональные ребята, молодые, которые работают и в органах госвласти, и блогеры, и руководят СМИ. <...> Они работают зачастую в нелегких условиях, <...> которые сопряжены с риском для жизни, — отметил пресс-секретарь президента.

Песков посетил Луганск 9 ноября, об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на мероприятии общества «Знание». Он отметил, что Песков проводил обучение местных пресс-служб и СМИ.

14 июля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин совместно с депутатами нижней палаты посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. Спикер выступил перед депутатами Народного Совета республики и встретился с ее главой Леонидом Пасечником. В своем обращении Володин подчеркнул важность создания единого с РФ правового поля.