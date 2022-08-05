Песков назвал законными действия Китая в ситуации вокруг Тайваня

Фото: China Military

Народно-освободительная армия Китая

Власти Китая имеют законное право защищать свой суверенитет на фоне провокации с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что провокации, подобные визиту Пелоси, «не остаются без последствий».

Напряженность так быстро не спадает, естественно, на фоне этих провокаций Китай вполне законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета. Конечно, такие провокации не остаются без последствий, — сказал Песков.

Китай ранее решил ввести санкции против Пелоси и ее ближайших родственников после ее визита на Тайвань. Приезд политика сочли вмешательством во внутренние дела Китая, нанесшим серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности страны. Ее поступок, по мнению МИД КНР, поставил под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Его сопровождали истребители ВВС острова. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.

Между тем посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что американская сторона столкнется с серьезными последствиями этого визита. Пекин начал масштабные военные учения вокруг острова, ограничив полеты в шести районах.