Песков высказался по поводу изменения статуса СВО Песков: никаких решений о переформатировании СВО в КТО не принималось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российские власти не обсуждали вопрос изменения статуса спецоперации на Украине и введения военного положения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также отметил, что основные моменты СВО не могут осуществляться без доклада Верховному главнокомандующему. Это нормальная практика, добавил Песков.

Никаких решений о переформатировании СВО в КТО (контртеррористическую операцию. — NEWS.ru) не принималось, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что удары по городам Украины 10 октября проходят в рамках спецоперации. По его словам, за дальнейшей информацией необходимо обратиться в российское Министерство обороны.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.